Минздрав Беларуси высказался о продаже лекарств в интернете

В ведомстве заявили, что розничная продажа лекарственных средств дистанционных способом в Беларуси возможна только через интернет-аптеки. В пресс-службе уточнили, что разъяснения были даны по причине поступающих обращений о том, что белорусы все чаще покупают через интернет некачественные лекарства.