Минздрав Беларуси высказался о продаже лекарств в интернете. Подробности раскрыли в пресс-службе Министерства здравоохранения.
В ведомстве заявили, что розничная продажа лекарственных средств дистанционных способом в Беларуси возможна только через интернет-аптеки. В пресс-службе уточнили, что разъяснения были даны по причине поступающих обращений о том, что белорусы все чаще покупают через интернет некачественные лекарства.
Сообщается, что закон № 161-З «Об обращении лекарственных средств» от 20 июля 2006 года распространяется на всех юрлиц, занимающихся продажей лекарств в Беларуси и имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность. В Минздраве отметили, что перечень юридических лиц, которые осуществляют розничную продажу лекарств дистанционно, опубликован на сайте государственного учреждения «Государственный фармацевтический надзор в сфере обращения лекарственных средств “Госфармнадзор”.
В пресс-службе уточнили, что продажа лекарств другими лицами через интернет-магазины, группы в мессенджерах, веб-сайты и другие онлайн-площадки является незаконной. Минздрав обратил внимание: все претензии на качество купленного в неустановленных местах (к примеру, за границей или на зарубежных интернет-сайтах) лекарства необходимо направлять производителю или же продавцу.
Ранее Минздрав Беларуси сделал важное заявление об оформлении больничных листков.
Тем временем МАРТ сказал о крупных штрафах за надбавки 440% на овощи и яблоки в Беларуси.
Кроме того, МАРТ отреагировал на мясные чипсы с провокационной рекламой, которые подбросили в магазины Минска.