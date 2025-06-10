Чтобы зимой в домах было тепло

У энергетиков такого времени года, чтобы не было работы, не бывает. Сразу после завершения отопительного сезона 2024−2025 специалисты «Тепловой компании» приступили к подготовке к следующей зиме. В числе мероприятий, которые предстоит выполнить за лето — гидравлические испытания тепловых сетей, направленные на проверку прочности и выявление скрытых дефектов трубопроводов. Это позволит своевременно устранить слабые места и не допустить порывов зимой. В целом, как рассказали в «Тепловой компании», в течение летнего периода будет проведено тестирование на 1020 километрах теплотрасс, заменено 22 километра трубопроводов, а также выполнено техническое обслуживание котельных и насосного оборудования.