Чтобы зимой в домах было тепло

Их цель — выявить проблемные места и устранить порывы, обеспечив тем самым надежное теплоснабжение зимой.
У энергетиков такого времени года, чтобы не было работы, не бывает. Сразу после завершения отопительного сезона 2024−2025 специалисты «Тепловой компании» приступили к подготовке к следующей зиме. В числе мероприятий, которые предстоит выполнить за лето — гидравлические испытания тепловых сетей, направленные на проверку прочности и выявление скрытых дефектов трубопроводов. Это позволит своевременно устранить слабые места и не допустить порывов зимой. В целом, как рассказали в «Тепловой компании», в течение летнего периода будет проведено тестирование на 1020 километрах теплотрасс, заменено 22 километра трубопроводов, а также выполнено техническое обслуживание котельных и насосного оборудования.
О том, как проходят гидравлические испытания и для чего они нужны, в «Тепловой компании» показали и рассказали на примере котельной по улице 1-й Красной звезды в Ленинском округе.
— Котельная была построена в 1982 году. Ее установленная мощность — 32 гигакалории в час, сейчас этот потолок не использован. В 2013 году котельная была переведена на газ, — рассказал о вверенном объекте начальник котельной Владимир Жуков.
Начальник котельной Владимир Жуков. Фото: Сергей Михневич.
Как пояснил Жуков, гидравлические испытания проводятся с повышенным давлением на сетях. Если в обычное время тепловая сеть работает с давлением 6 кг, то при гидравлических испытаниях оно повышается на 25%. Конкретно на этом теплоисточнике — до 8 кг. А где тонко — там и рвется.
— В результате испытаний предварительно было выявлено два ослабленных участка. Сейчас бригады производят обход теплосетей и будем продолжать испытания. Участки, где будут обнаружены повреждения, мы отремонтируем, что позволит предотвратить порывы зимой.
На очень частый вопрос омичей о том, можно ли не отключать на время гидравлических испытаний горячую воду, ответил заместитель генерального директора по технической политике, главный инженер АО «Тепловая компания» Андрей Лукьянов:
— К сожалению, это невозможно технологически. Поэтому гидравлические испытания проводятся только во время остановки тепловой сети и отключения потребителей. Мы стараемся минимизировать неудобства омичей и проводим гидравлические испытания во время остановок котельных, одновременно с проведением профилактических работ. И хотя из-за изношенности сетей сроки могут сдвигаться, останавливаются котельные не более чем на две недели.
Для того чтобы еще более ускорить этот процесс, в 2023 году компания приобрела новую опрессовочную машину «Сота-10−20». Эта установка позволяет быстро и точно выявлять проблемные участки в теплотрассе, сокращая общее время проведения испытаний и, следовательно, уменьшая количество отключений горячего водоснабжения.
Заместитель генерального директора по технической политике АО «Тепловая компания» Андрей Лукьянов: Фото: Сергей Михневич.
Как сообщил Андрей Лукьянов, гидравлические испытания на городских сетях идут уже четыре недели, за это время они проведены уже на двухстах километрах трубопроводов и пройдут до конца лета. Температура теплоносителя во время испытаний не превышает 40 градусов, что безопасно для жителей.
Тем не менее, прорывы теплосетей могут привести к подмыву и проседанию грунта, что создает потенциальную угрозу для прохожих. Соблюдение элементарных мер предосторожности является гарантией безопасности. Компания просит жителей отнестись с пониманием к временным неудобствам, связанным с проведением гидравлических испытаний. График отключений горячего водоснабжения доступен на сайте АО «Тепловая компания».
Кстати.
В этом году Омская область впервые примет участие в федеральном проекте «Модернизация коммунальной инфраструктуры». Он позволит отремонтировать еще 25 км сетей АО «Тепловая компания».