Создан интеллектуальный датчик давления, работающий при повышенных температурах

Инжиниринговый центр технологий цифровой среды для обеспечения комплексной безопасности: телекоммуникации, средства связи и энергоэффективности создан по совместной программе Минобрнауки России совместно с Минпромторгом России в 2018 году на базе ОГУ имени И. С. Тургенева. Центр возник в ответ на высокий спрос на проекты цифровизации промышленного и жилищного/потребительского сектора.