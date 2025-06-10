Создан интеллектуальный датчик давления, работающий при повышенных температурах

ОРЕЛ, 10 июня. /ТАСС/. Специалисты инжинирингового центра Орловского государственного университета им. Тургенева создали высокотемпературный датчик давления для измерительной техники. Прибор способен работать в условиях повышенных температур от минус 40 до плюс 350 градусов Цельсия, точность изменений с основной погрешностью не превышает 0,5%, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Инженеры ОГУ имени И. С. Тургенева разработали интеллектуальный цифровой датчик давления. Точность измерений с основной погрешностью составляет не более 0,5% при работе в условиях повышенных температур от минус 40 до плюс 350°С», — говорится в сообщении.
Отмечено, что прибор используется для измерительной техники в отраслях автоматизации, обеспечения безопасности оборудования и предотвращения аварийных отказов. «Разработка направлена на импортонезависимость и технологический суверенитет в промышленной автоматизации», — отметили в пресс-службе.
Важной особенностью прибора является формирование цифрового выходного сигнала для минимизации погрешности измерений, а также метрологический самоконтроль, который проводится путем оценки критических составляющих погрешности. «Разработка обеспечивает разгрузку основного вычислительного устройства за счет автономной работы и имеет возможность беспроводной передачи измерительной информации», — отмечают разработчики.
Как сообщил директор инжинирингового центра Андрей Семин, разработка является первым отечественным датчиком давления, отвечающим понятию «Интеллектуальные датчики и системы», прибор уже внедрили в производство. «В планах инженеров — расширение производственной номенклатуры за счет выхода на новые рынки, такие как медицинское приборостроение, средства автоматизации и цифровизации агропромышленных комплексов», — сообщили в пресс-службе вуза.
Инжиниринговый центр технологий цифровой среды для обеспечения комплексной безопасности: телекоммуникации, средства связи и энергоэффективности создан по совместной программе Минобрнауки России совместно с Минпромторгом России в 2018 году на базе ОГУ имени И. С. Тургенева. Центр возник в ответ на высокий спрос на проекты цифровизации промышленного и жилищного/потребительского сектора.