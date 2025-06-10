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Первый детеныш альпака родился в ЦПКиО Волгограда

В парке альпак, который расположен в ЦПКиО Волгограда, случилось пополнение.

Как сообщили V102.RU в пресс-службе парка, альпака Энни родила в начале июня. Пол детеныша определен — это девочка красивого шоколадного окраса. В настоящее время сотрудники парка выбирают имя малышке и просят всех желающих принять участие в этом процессе.

— Имя для новорожденной малышки дирекция парка предлагает выбрать самим волгоградцам — свои предложения можно оставить в социальных сетях ЦПКиО, — уточнили в парке.

Маленькая альпака родилась весом 5 кг. В настоящее время она проживает с мамой в отдельном домике. Пока она питается материнским молоком, но скоро сможет перейти на взрослый корм — свежее сено и мюсли. Но пока морковку ей нельзя.

Напомним, парк альпак и лам открылся в ЦПКиО в декабре 2024 года. Здесь на постоянной основе проживают альпаки уакайя, кролики, ламы, камерунские козочки и козочки камори, а также европейские лани.