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Воронежскому ветерану Ивану Писареву исполнилось 102 года

С днем рождения Почетного гражданина области поздравил Александр Гусев.

Источник: из телеграм-канала правительства Воронежской области

Почетному гражданину Воронежской области ветерану Великой Отечественной войны Ивану Писареву 10 июня исполнилось 102 года. Иван Иванович участвовал в боях за Воронеж, обороне Москвы, сражении под Сталинградом и Харьковом, а затем служил в Японии и Корее.

— Вы по-настоящему легендарная личность, непосредственный участник практически всех самых важных в вековой истории Родины событий, — отметил в поздравлении ветерану губернатор Воронежской области Александр Гусев. — Ваш вклад в Победу и укрепление силы нашей армии является бесценным.

После войны Иван Писарев занимался воспитанием молодежи, передавая будущим поколениям оптимизм и мудрость, делясь жизненным опытом.

Глава региона пожелал ветерану хорошего самочувствия, душевного комфорта, исполнения всех надежд.