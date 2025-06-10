Воронежскому ветерану Ивану Писареву исполнилось 102 года

Почетному гражданину Воронежской области ветерану Великой Отечественной войны Ивану Писареву 10 июня исполнилось 102 года. Иван Иванович участвовал в боях за Воронеж, обороне Москвы, сражении под Сталинградом и Харьковом, а затем служил в Японии и Корее.