Очередную сотню мешков с мазутом подняли со дна моря в Анапе

Ранее «Югополис» сообщал, что в Сочи состоялось совещание с участием главы Роспотребнадзора Анны Поповой, которая в очередной раз сказала об опасности пребывания на пляжах в Анапе и частично — в Темрюкском районе. При этом в целом, по ее словам, ситуация достаточно благоприятная и спокойная. «Востребованность черноморских курортов и других районов региона очень высокая. Предполагается значительное увеличение отдыхающих из России и зарубежных стран. В связи с этим строгое соблюдение всех эпидемиологических правил остается крайне значимым», — отметила Анна Попова.