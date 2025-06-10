Очередную сотню мешков с мазутом подняли со дна моря в Анапе

В Анапе 9 июня подняли со дна моря 108 мешков с мазутом. В работах заняты сотрудники МЧС России, «Кубань-Спас» и Морспасслужбы. Дно очищали в районе устья реки Можепсин.
Вытащенные на берег мешки с черной жижей оперативно загрузили в экскаватор и увезли.
Это не первая партия мешков с мазутом, собранных на дне моря. 7 июня таковых было 158, по данным оперативного штаба Краснодарского края.
Тем временем власти Кубани продолжают разъяснительную работу с отдыхающими по поводу опасности купания в море в районе Анапы. Для людей установили разъяснительные таблички, по пляжам ездят машины с громкоговорителями. Прибрежную полосу отнесли к «опасной зоне» и вообще запретили туда проход.
Но, несмотря на предпринимаемые меры, публикации в соцсетях и на сайтах СМИ информации о ситуации на побережье, туристы все равно идут в воду. Взрослые разрешают купаться и детям, и сами заносят в воду младенцев.
Ранее «Югополис» сообщал, что в Сочи состоялось совещание с участием главы Роспотребнадзора Анны Поповой, которая в очередной раз сказала об опасности пребывания на пляжах в Анапе и частично — в Темрюкском районе. При этом в целом, по ее словам, ситуация достаточно благоприятная и спокойная. «Востребованность черноморских курортов и других районов региона очень высокая. Предполагается значительное увеличение отдыхающих из России и зарубежных стран. В связи с этим строгое соблюдение всех эпидемиологических правил остается крайне значимым», — отметила Анна Попова.