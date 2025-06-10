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В Самаре пройдет благотворительный своп в поддержку «Дома с часами»

15 июня в Самаре пройдет своп от «Том Сойер Феста» — обмен одеждой, растениями и предметами декора.

15 июня в Самаре пройдет своп (0+) от «Том Сойер Феста» — обмен одеждой, растениями и предметами декора. Мероприятие состоится с 14:00 до 17:00 в «Саду наличников».

Участники смогут принести чистые и целые вещи, выбрать понравившееся и забрать их бесплатно. Одежду и предметы обихода принимают только в день события. Остатки передадут Центру помощи женщинам «Ты не одна», а непринятые растения украсят Городской огород.

Вход на своп — 200 рублей. Все собранные средства направят на восстановление исторического «Дома с часами». Адрес: ул. Чапаевская, 168.

Ранее мы писали, что в «ЗИМ Галерее» пройдет кураторская экскурсия арт-критика Сергея Баландина по выставке «Им предстоял долгий путь» (18+).

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