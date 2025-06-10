Певица Юлия Савичева выступит в «Швейцарии» на День России

В детском центре с 12:00 до 16:00 будут организованы мастер-классы для детей и родителей: «Нарисуй свою Россию!» и творческая мастерская «Территория эмоций». Также в этот день пройдут экскурсии по парку «История парка в истории России». Они состоятся с 11:00 до 12:00 и с 13:00 до 14:00. Участие возможно только по предварительной регистрации. Место сбора — у сувенирной лавки на центральной площади. Помимо «Швейцарии», праздничные мероприятия состоятся и в других городских парках.