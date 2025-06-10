Певица Юлия Савичева выступит в «Швейцарии» на День России

Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.
Выступление артистки начнется в 21:00 на главной сцене зоны отдыха. В течение дня в «Швейцарии» запланирована насыщенная программа.
С 12:00 до 22:00 на центральной площади будут проходить выступления национальных музыкальных и танцевальных коллективов, солистов, военного оркестра войск нацгвардии Приволжского округа из Богородска, а также юных вокалистов и кавер-групп.
С 11:00 до 13:00 на поляне у детского центра дети смогут принять участие в уроках рисования на мольбертах под названием «Мой родной любимый парк». А с 12:00 до 13:00 на поляне за часами пройдет развлекательно-познавательная программа с участием аниматоров.
В детском центре с 12:00 до 16:00 будут организованы мастер-классы для детей и родителей: «Нарисуй свою Россию!» и творческая мастерская «Территория эмоций». Также в этот день пройдут экскурсии по парку «История парка в истории России». Они состоятся с 11:00 до 12:00 и с 13:00 до 14:00. Участие возможно только по предварительной регистрации. Место сбора — у сувенирной лавки на центральной площади. Помимо «Швейцарии», праздничные мероприятия состоятся и в других городских парках.
В парке «Дубки» с 13:00 до 21:00 пройдет программа, посвященная многонациональной культуре Нижнего Новгорода. На сцене выступят ансамбли «Любава», «Умарина», трио «Дух Кавказа» и другие коллективы. Гостей ждут народные игры, мастер-классы по плетению венков и росписи свистулек, а также музыкальные и акробатические номера. Парк «Светлоярский» с 13:00 до 20:00 представит программу «Сокровищница России», посвященную достижениям отечественной культуры.
Зрителей ждут выступления оперных певцов, танцевальные номера, шоу барабанов и хула-хупов, а также мастер-классы и флешмоб по обмену книгами. В Автозаводском парке праздник пройдет под названием «Назад в будущее» и начнется в 13:00.
Посетителей ждут спортивные активности, интерактивные зоны, посвященные технологиям и телевидению 2000-х годов, мастер-классы, выступления творческих коллективов, иллюзионное шоу и вечерняя дискотека. Также в День России в центре города пройдет масштабный этнофестиваль «Действие» (0+).
Завершится праздничная программа выступлением группы «Пицца» на площади Минина и Пожарского.
Напомним, что 12 июня будут перекрыты центральные улицы, изменятся и схемы движения общественного транспорта.