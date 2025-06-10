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Жители Ростовской области теперь могут влиять на сроки капремонта домов

В Ростовской области капремонт домов разрешили переносить по желанию жильцов.

Источник: Комсомольская правда

Жители Ростовской области теперь смогут влиять на сроки проведения капитального ремонта своих домов. Такая возможность появилась после того, как донской глава Юрий Слюсарь поручил внести изменения в региональный закон. Об этом рассказала врио директора Фонда капитального ремонта Дарья Шереметьева.

— Теперь, если какая-то система или элемент дома находится в неудовлетворительном состоянии, собственники смогут перенести ремонт на более ранний срок, или на более поздний. Для этого на общем собрании жильцов должны принять решение о техническом обследовании здания за свой счет, а также выбрать организацию, — пояснила Дарья Шереметьева.

Не позднее чем через год после этого можно подать заявление и полученное заключение в Фонд капитального ремонта. Обращение обязаны рассмотреть в течение 30 дней, а затем решение должны утвердить в минЖКХ региона.

Важно: перед изменением срока проведения работ у дома не должно быть долгов за капремонт.

— Если жильцы дома платят взносы вовремя, у фонда будет достаточно средств на проведение работ. Изменения, которые внесены в областной закон, помогут быстрее и эффективнее решать все вопросы, сделают процесс более прозрачным, — отметила Дарья Шереметьева.

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