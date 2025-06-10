Жители Ростовской области теперь могут влиять на сроки капремонта домов

Жители Ростовской области теперь смогут влиять на сроки проведения капитального ремонта своих домов. Такая возможность появилась после того, как донской глава Юрий Слюсарь поручил внести изменения в региональный закон. Об этом рассказала врио директора Фонда капитального ремонта Дарья Шереметьева.
— Теперь, если какая-то система или элемент дома находится в неудовлетворительном состоянии, собственники смогут перенести ремонт на более ранний срок, или на более поздний. Для этого на общем собрании жильцов должны принять решение о техническом обследовании здания за свой счет, а также выбрать организацию, — пояснила Дарья Шереметьева.
Не позднее чем через год после этого можно подать заявление и полученное заключение в Фонд капитального ремонта. Обращение обязаны рассмотреть в течение 30 дней, а затем решение должны утвердить в минЖКХ региона.
Важно: перед изменением срока проведения работ у дома не должно быть долгов за капремонт.
— Если жильцы дома платят взносы вовремя, у фонда будет достаточно средств на проведение работ. Изменения, которые внесены в областной закон, помогут быстрее и эффективнее решать все вопросы, сделают процесс более прозрачным, — отметила Дарья Шереметьева.
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