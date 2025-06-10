Жители Ростовской области теперь могут влиять на сроки капремонта домов

— Теперь, если какая-то система или элемент дома находится в неудовлетворительном состоянии, собственники смогут перенести ремонт на более ранний срок, или на более поздний. Для этого на общем собрании жильцов должны принять решение о техническом обследовании здания за свой счет, а также выбрать организацию, — пояснила Дарья Шереметьева.