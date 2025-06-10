Минтруда сказало про дополнительный выходной для родителей в Беларуси

Кроме того, родители, воспитывающие ребенка с инвалидностью, имеют право на один дополнительный выходной в месяц. Он будет оплачиваться за счет средств социального страхования. В пресс-службе добавили, что право на один дополнительный выходной день в неделю есть у многодетных родителей с тремя и более детьми до 16 лет или же с ребенком-инвалидом до 18 лет. Указанный выходной будет оплачиваться за счет средств нанимателя.