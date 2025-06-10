Минтруда сказало про дополнительный выходной для родителей в Беларуси. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.
В ведомстве уточнили, что у родителей, которые воспитывают двоих детей до 16 лет, есть право на один дополнительный выходной в месяц. Сказано, что оплата такого дня может быть предусмотрена коллективными договорами.
Кроме того, родители, воспитывающие ребенка с инвалидностью, имеют право на один дополнительный выходной в месяц. Он будет оплачиваться за счет средств социального страхования. В пресс-службе добавили, что право на один дополнительный выходной день в неделю есть у многодетных родителей с тремя и более детьми до 16 лет или же с ребенком-инвалидом до 18 лет. Указанный выходной будет оплачиваться за счет средств нанимателя.
«По согласованию работника с нанимателем этот свободный день может быть заменен на альтернативу — ежедневное сокращение рабочего времени на час», — подчеркнули в Минтруда Беларуси.
Тем временем Мингорисполком сказал, кто из минчан сможет получить более 5000 рублей.
Кстати, законы о пенсионном обеспечении и соцстраховании изменятся в Беларуси.
Ранее мы собрали 10 вопросов об открытии базового счета для пенсионеров и семей в Беларуси в 2025: кому надо открыть обязательно, выгода, что будет с пенсией, кому такой счет не нужен.