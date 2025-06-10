В Иркутской области 11 и 12 июня отделения Почты России изменят график работы

Отделения «Почты России» в Иркутской области будут работать по другому графику в период праздничных дней. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе «Почты», большая часть офисов 11 июня закончат прием посетителей на час раньше. А в День России служба будет отдыхать.