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В Иркутской области 11 и 12 июня отделения Почты России изменят график работы

Изменения не коснется офисов, которые выдают интернет-заказы.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Отделения «Почты России» в Иркутской области будут работать по другому графику в период праздничных дней. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе «Почты», большая часть офисов 11 июня закончат прием посетителей на час раньше. А в День России служба будет отдыхать.

— Такие изменения не коснется офисов, которые выдают интернет-заказы. 11 и 12 июня некоторые почтовые отделения будут работать по стандартному графику, — уточнили в компании.

С 13 числа все пункты будут работать по старому расписанию. Узнать и проверить режим работы конкретного отделения можно на официальном сайте.