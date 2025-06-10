В Госдуме попросили проверить сериал «Беременна в 16»

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина направила обращение в Минкультуры РФ с просьбой проверить основания выдачи прокатного удостоверения пилотной серии сериала «Беременна в 16», документ есть в распоряжении РИА Новости.
В документе указано, что в реестре прокатных удостоверений, размещенном на сайте Минкультуры РФ, 3 июня 2025 года появилась запись об удостоверении, которое выдано пилотной серии сериала «Беременна в 16».
«Просим Вас, уважаемая Ольга Борисовна (Любимова — глава Минкультуры РФ), предоставить информацию об основаниях выдачи прокатного удостоверения пилотной серии сериала “Беременна в 16”, а также об источнике его финансирования», — сказано в обращении.
В нем отмечается, что «главной героиней сериала будет 16-летняя школьница». В обращении сказано, что по сюжету отличница Тоня влюбляется в главного красавца школы Семена, она скрывает от молодого человека свой возраст, вступает с ним в интимную близость, а через пару недель узнает о беременности. В документе, направленном в Минкультуры, также приводятся слова режиссера Анны Курбатовой. По ее словам, «эта история полностью меняет не только жизнь Тони, но и жизнь молодого парня, от которого она забеременела, и ее семьи». «Мы хотим поднять тему связи поколений, потому что, по сути, наблюдаем за жизнью четырех поколений — главных героев, их родителей, родителей их родителей и, собственно, вот этого нерожденного», — отметила режиссер.
«Комитет Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства полагает, что исходя из смысла пункта 14 “Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей”, утвержденных указом президента РФ от 9 ноября 2022 г. № 809, сериал “Беременна в 16!” может быть отнесен к информационной продукции, содержащей деструктивную идеологию — идеологическое и психологическое воздействие на граждан, ведущее к насаждению чуждой российскому народу и разрушительной для российского общества системы идей и ценностей, включая отрицание ценности крепкой семьи и брака», — сказано в обращении.
Указано, что подобные кинокартины «противоречат целям и задачам госполитики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».
«Кроме того, согласно статье 14 Семейного кодекса Российской Федерации, брачный возраст устанавливается в 18 лет. При наличии уважительных причин органы местного самоуправления по месту жительства лиц, желающих вступить в брак, вправе по просьбе данных лиц разрешить вступить в брак лицам, достигшим возраста 16 лет», — отмечается в документе.