В Госдуме попросили проверить сериал «Беременна в 16»

В нем отмечается, что «главной героиней сериала будет 16-летняя школьница». В обращении сказано, что по сюжету отличница Тоня влюбляется в главного красавца школы Семена, она скрывает от молодого человека свой возраст, вступает с ним в интимную близость, а через пару недель узнает о беременности. В документе, направленном в Минкультуры, также приводятся слова режиссера Анны Курбатовой. По ее словам, «эта история полностью меняет не только жизнь Тони, но и жизнь молодого парня, от которого она забеременела, и ее семьи». «Мы хотим поднять тему связи поколений, потому что, по сути, наблюдаем за жизнью четырех поколений — главных героев, их родителей, родителей их родителей и, собственно, вот этого нерожденного», — отметила режиссер.