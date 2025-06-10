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Петкевич заявила, что белорусское кино в нынешнем состоянии не нужно

Вице-премьер Петкевич сделала заявление о белорусском кино.

Источник: Комсомольская правда

Вице-премьер Наталья Петкевич по итогам совещания у президента Беларуси Александра Лукашенко, которое состоялось 10 июня и было связано с вопросами развития национального кинематографа, заявила, что белорусское кино в нынешнем состоянии не нужно, пишет БелТА.

Заместитель премьер-министра обратила внимание, что разговор был жесткий, но справедливый и честный. Петкевич подчеркнула: столько, сколько глава государства уделяет внимание и кино, и искусству, его развитию в Беларуси, сколько средств в это было вложено на протяжении десятилетий…

— Давайте будем откровенны — соответствующей отдачи нет, — уточнила Петкевич.

По словам вице-премьера, в последнее время от «Беларусьфильма» нет громких премьер, картин, которые обсуждались бы зрителями. Наталья Петкевич добавила, что в основном вспоминают лишь киноленты прошлых лет. Она заметила, что для поддержки белорусского кинематографа со стороны государства делается очень много, начиная от финансирования и заканчивая правовой поддержкой.

— Такой разговор назрел давно. Очень жаль, конечно, что пришлось его выносить на уровень президента. В том состоянии, в котором сейчас кино, по большому счету оно нам не надо. Потому что мы его не видим. Его нет, по сути, — подчеркнула вице-премьер.

Петкевич акцентировала внимание на том, что есть очень большие надежды, что новое руководство (недавно был назначен новый руководитель киностудии «Беларусьфильм»), новый министр культуры, который знает и понимает кино.

— У них есть желание что-то делать. Очень хочется, чтобы мы все, граждане Беларуси, получили наше, белорусское кино, — заметила Наталья Петкевич.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко ждет от вице-премьера Петкевич выхода «нормальных» кинофильмов.

Ранее Лукашенко раскритиковал работу «Беларусьфильма», сказав про минусовую отдачу: «Ни государство, ни зритель не видят результатов».

Кроме того, глава государства заявил, что белорусское кино для белорусов кончилось «Августом 44-го» и «Брестской крепостью».

Также мы писали, что президент раскритиковал постоянную финансовую поддержку «Беларусьфильма»: «Сколько можно помогать?».