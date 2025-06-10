Петкевич заявила, что белорусское кино в нынешнем состоянии не нужно

— Такой разговор назрел давно. Очень жаль, конечно, что пришлось его выносить на уровень президента. В том состоянии, в котором сейчас кино, по большому счету оно нам не надо. Потому что мы его не видим. Его нет, по сути, — подчеркнула вице-премьер.