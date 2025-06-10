Сергей Собянин: К станции Поклонная МЦД-4 будет построена подъездная дорога

Проект предусматривает строительство и реконструкцию около одного километра дорог. В частности, реконструируют боковой проезд проспекта Генерала Дорохова протяженностью 470 метров с одной полосой движения в каждом направлении. Также построят Проектируемый проезд № 1 протяженностью 430 метров (одна полоса движения в каждом направлении) и подъездную дорогу к станции Поклонная МЦД-4.