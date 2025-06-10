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Сергей Собянин: К станции Поклонная МЦД-4 будет построена подъездная дорога

Специалисты также реконструируют боковой проезд проспекта Генерала Дорохова протяженностью 470 метров и построят Проектируемый проезд № 1 протяженностью 430 метров.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Утвержден проект планировки участка проспекта Генерала Дорохова на пересечении с улицей Генерала Ермолова вблизи станции Поклонная четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4). Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Проект предусматривает строительство и реконструкцию около одного километра дорог. В частности, реконструируют боковой проезд проспекта Генерала Дорохова протяженностью 470 метров с одной полосой движения в каждом направлении. Также построят Проектируемый проезд № 1 протяженностью 430 метров (одна полоса движения в каждом направлении) и подъездную дорогу к станции Поклонная МЦД-4.

Для пассажиров наземного городского транспорта установят современные остановочные павильоны и дополнительные светофоры, обустроят тротуары и наземные переходы. Специалисты также приведут в порядок и озеленят прилегающую территорию.

Реконструкция улично-дорожной сети на западе Москвы позволит улучшить транспортное обслуживание пассажиров станции Поклонная МЦД-4 и жителей близлежащих микрорайонов Раменок и Дорогомилова.