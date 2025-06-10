Сотрудникам полиции обновили форму

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Сотрудникам МВД РФ будут выдавать не только шерстяные брюки, но и облегченные штаны, а также демисезонные куртки с погонами для женщин-полицейских, соответствующие поправки вступили в силу сегодня.
Согласно постановлению правительства РФ, раздел «Форменная одежда для мужчин» и «Форменная одежда для женщин» дополнился «облегченными брюками темно-синего цвета». Кроме того для женщин-полицейских будут выделены «демисезонная куртка темно-синего цвета с погонами». Вместо шерстяной фуражки будут выдаваться «пилотка шерстяная», разрешено также заменить шерстяные брюки на «юбку шерстяную», рубашку на блузку.
В зависимости от климата сотрудникам органов внутренних дел будут выдаваться различные пары обуви.
«В местностях с особо холодным и холодным климатом выдаются ботинки с высокими берцами зимние и полусапоги (сапоги) зимние на натуральном меху, с умеренным и жарким климатом — на искусственном меху. В местностях с жарким климатом выдаются на срок обучения: ботинки с высокими берцами зимние на меху, полусапоги (сапоги) зимние на меху — 1 пара», — уточняется в документе.