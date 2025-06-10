Сотрудникам полиции обновили форму

«В местностях с особо холодным и холодным климатом выдаются ботинки с высокими берцами зимние и полусапоги (сапоги) зимние на натуральном меху, с умеренным и жарким климатом — на искусственном меху. В местностях с жарким климатом выдаются на срок обучения: ботинки с высокими берцами зимние на меху, полусапоги (сапоги) зимние на меху — 1 пара», — уточняется в документе.