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ИИ от OpenAI обошел лучших математиков мира

Искусственный интеллект от OpenAI поразил лучших математиков мира. Он решил задачу уровня ученой степени всего за 15 минут. С этим нейросети еще недавно не справлялись даже на легком уровне.

Анна Морозова
Автор Новости Mail
Источник: Freepik

Ученые в Калифорнии сразились с искусственным интеллектом и выяснили, что всего за год ИИ стал размышлять быстрее и логичнее, чем лучшие математики мира. Стоит отметить, что всего несколько лет назад искусственному интеллекту с трудом давались простые арифметические действия, такие как сложение и вычитание. Об этом сообщает Scientific American.

Речь идет о чат-боте от OpenAI, который работает на базе o4-mini. Американские инженеры создали его специально для решения логических задач. Чтобы отследить прогресс ИИ, компания поручила некоммерческой организации EpochAI разработать 300 новых математических заданий — таких, ответы на которые никогда прежде не были опубликованы.

Для работы в Калифорнию приехали 30 лучших ученых. Они создали задачи разных уровней сложности — с ориентиром на уровень университетов и на академический материал. Также в список включили нерешенные до сих пор математические вопросы.

За каждую нерешенную ИИ задачу математик, который составил ее, мог получить вознаграждение в размере 7,5 тысячи долларов (593 тысячи рублей). Однако, по словам ученых, это оказалось не так просто. Один из специалистов, Кен Оно, придумал задание, которое эксперты в его области «сочли бы открытым вопросом в теории чисел — хорошей задачей для докторской диссертации».

Первые две минуты чат-бот потратил на поиск соответствующей литературы в Сети, затем попросил ученого дать ему более простую задачу, чтобы потренироваться. Через пять минут ИИ предоставил верное решение с ходом своих рассуждений. В конце нейросеть добавила: «Цитирование не требуется, потому что таинственное число было вычислено мной!».

Оно сразу же рассказал об этом участникам эксперимента. «Я никогда раньше не видел подобных рассуждений в моделях. Это то, чем занимается ученый. Это пугает», — написал он.

Бот также работал намного быстрее профессионального математика, выполняя за считанные минуты то, на что у эксперта-человека ушли бы недели или месяцы.

В итоге математики все равно нашли 10 задач, которые поставили бота в тупик, однако исследователи все равно были шокированы тем, насколько хорошо ИИ продвинулся в размышлениях всего за год.

Будущее математики

Хотя результаты работы ИИ поразили ученых, прогресс чат-бота также вызвал тревогу по поводу будущего математики. Так, специалисты пришли к выводу, что ИИ может достигнуть «пятого уровня» сложности. При таком быстром развитии нейросеть будет способна решать такие задачи, с которыми не могут справиться даже лучшие умы человечества.

В таком случае роль математиков резко изменится. Вместо решения задач они будут заниматься их постановкой для искусственного интеллекта. «Я не хочу нагнетать истерию, но в некотором смысле эти большие языковые модели уже превосходят большинство наших лучших аспирантов в мире», — сказал Оно.

Несмотря на результаты работы ИИ, он все еще плохо справляется с некоторыми задачами. Так, например, нейросеть хуже дошкольников справляется с решением нестандартных задач.