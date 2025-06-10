ИИ от OpenAI обошел лучших математиков мира

Ученые в Калифорнии сразились с искусственным интеллектом и выяснили, что всего за год ИИ стал размышлять быстрее и логичнее, чем лучшие математики мира. Стоит отметить, что всего несколько лет назад искусственному интеллекту с трудом давались простые арифметические действия, такие как сложение и вычитание. Об этом сообщает Scientific American.