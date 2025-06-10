«Новый этап влияния на регион»: рунолог рассказал, почему в Красноярском крае массово задерживают чиновников

Накануне стало известно о задержании мэра Красноярска, его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере — целых 180 млн рублей. Нумеролог сделала прогноз о том, что политик может «легко отделаться». Однако мы решили посмотреть глубже и узнать, почему же 2025 год так богат задержаниями первых лиц? За ответом обратились к рунологу Игорю Вечерскому, который пишет прогнозы на основе собственных картин, рун.