«Новый этап влияния на регион»: рунолог рассказал, почему в Красноярском крае массово задерживают чиновников

Накануне стало известно о задержании мэра Красноярска, его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере — целых 180 млн рублей. Нумеролог сделала прогноз о том, что политик может «легко отделаться». Однако мы решили посмотреть глубже и узнать, почему же 2025 год так богат задержаниями первых лиц? За ответом обратились к рунологу Игорю Вечерскому, который пишет прогнозы на основе собственных картин, рун.
Так, в 2025 году прошли массовые задержания и конфликты: арест экс-заместителя мэра, арест главы УУР ГУ МВД по краю, замглавы управления образования Красноярска получал «откаты» за контракты, бывший глава Ачинского района получил тюремный срок за взятку, возбуждено дело о взятке при строительстве тепловых сетей в Красноярске и многое другое.
«Похоже на изменение порядка, связанного с новым этапом влияния на регион и конкретных людей, кто должен принимать нужные решения. Вероятно, происходят процессы во властных кругах, направленные на перспективу и призванные изменить расстановку сил. Это следствие конфликта и исчерпания терпения неких групп», — отметил рунолог.
Более того, эксперт отметил, что сейчас зафиксирована рекордная скорость солнечного ветра, а также происходил ряд других космических аномалий:
«Это влияет на землю, большинство важных событий происходило в истории в годы пика солнечной активности».
Ранее рассказывали, что Владислава Логинова арестовали на 2 месяца.