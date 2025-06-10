Власти Петербурга планируют определить требования к внешнему виду курьеров

В распоряжении комитета по транспорту указано, что униформа работника не должна препятствовать распознаванию городскими камерами фото- и видеофиксации идентификационных номеров на транспортных средствах и сумках курьеров, при их наличии. В темное время суток на одежде должны быть светоотражающие элементы.