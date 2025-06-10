Бегуны и «SUP-завтрак» потеснят водителей в центре Петербурга, а велогонка — на Крестовском

Как сообщили в пресс-службе комитета Петербурга, в связи с проведением велогонок с полуночи и до 9 часов вечера 15 июня запретят парковаться на Северной дороге от переулка Бодрова до Южной дороги, в Бодровом переулке и на набережной Гребного канала. А с 7:00 до 21:00 этого же дня перекроют проезд по:
- Северной дороге от Рюхиной улицы до набережной Гребного канала;
- Бодрову переулку;
- набережной Гребного канала;
- набережной Мартынова от дома 38 Т до переулка Бодрова;
- Теннисной аллее;
- Велосипедной аллее;
- Футбольной аллее;
- Центральной аллее.
Наиболее масштабные ограничения ждут петербуржцев с 17 по 20 июня. Для проведения Всероссийского легкоатлетического забега «Борись и побеждай» перекроют движение транспорта в центре города.
С 0:00 17 июня до 7:00 20 июня закроют:
- Адмиралтейский проспект в направлении от Сенатской площади к Вознесенскому проспекту;
- Исаакиевскую площадь от Адмиралтейского проспекта до Малой Морской улицы.
С 0:00 18 июня до 7:00 20 июня перекроют:
- Адмиралтейский проспект в направлении от Дворцового проезда к Исаакиевской площади.
С 5:00 до 7:00 19 июня закроют:
- Вознесенский проспект от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта;
- Гороховую улицу от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта;
- Адмиралтейскую набережную;
- Большую Морскую улицу от Кирпичного переулка до Невского проспекта;
- Сенатскую площадь;
- Адмиралтейский проспект;
- Дворцовый мост;
- Дворцовую набережную от Дворцового проезда до Суворовской площади;
- Мраморный переулок;
- Миллионную улицу от Суворовской площади до Мраморного переулка;
- Суворовскую площадь в направлении от Дворцовой набережной к Миллионной улице (вдоль дома 5 по Миллионной);
- проезд вдоль Марсова поля;
- Царицынский проезд;
- нечетную сторону набережной канала Грибоедова от Конюшенной площади к Невскому проспекту;
- Невский проспект в направлении от Садовой улицы к Адмиралтейскому проспекту и от Адмиралтейского проспекта к набережной канала Грибоедова;
- Дворцовый проезд.
Также запретят парковаться:
с 0:00 до 23:59 17 июня — на Адмиралтейском проспекте от Сенатской площади к Вознесенскому проспекту и на Исаакиевской площади от Адмиралтейского проспекта до Малой Морской улице;
с 0:00 до 23:59 18 июня — на Адмиралтейском проспекте от Гороховой улицы до Исаакиевской площади;
с 0:00 до 23:59 19 июня — на Вознесенском проспекте от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта, Гороховой улице от Малой Морской до Адмиралтейского, Большой Морской улице от Кирпичного переулка до Невского проспекта, Сенатской площади, Адмиралтейской набережной, Дворцовой набережной от Дворцового проезда до Суворовской площади, в Мраморном переулке, на Миллионной улице от Суворовской площади до Мраморного переулка, Суворовской площади в направлении от Дворцовой набережной к Миллионной улице, в проезде вдоль Марсова поля, Царицынском проезде и на нечетной стороне набережной канала Грибоедова от Конюшенной площади к Невскому проспекту.
А с 19 по 21 июня введут ограничения для проведения физкультурного мероприятия «SUP-завтрак». С 0:00 до 10:00 19 июня запретят остановку транспорта на нечетной стороне набережной Крюкова канала от улицы Декабристов до набережной Мойки. А с 10:00 19 июня до 23:00 21 июня там же будет перекрыто движение.