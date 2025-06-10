Бегуны и «SUP-завтрак» потеснят водителей в центре Петербурга, а велогонка — на Крестовском

с 0:00 до 23:59 19 июня — на Вознесенском проспекте от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта, Гороховой улице от Малой Морской до Адмиралтейского, Большой Морской улице от Кирпичного переулка до Невского проспекта, Сенатской площади, Адмиралтейской набережной, Дворцовой набережной от Дворцового проезда до Суворовской площади, в Мраморном переулке, на Миллионной улице от Суворовской площади до Мраморного переулка, Суворовской площади в направлении от Дворцовой набережной к Миллионной улице, в проезде вдоль Марсова поля, Царицынском проезде и на нечетной стороне набережной канала Грибоедова от Конюшенной площади к Невскому проспекту.