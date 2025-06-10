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ГАИ Минска сделала важное заявление для водителей грузовиков

ГАИ Минска обратилась к водителям грузовиков.

Источник: Комсомольская правда

ГАИ Минска сделала важное заявление для водителей грузовиков. Подробности сообщили в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В ведомстве отметили, что в период с 10 по 12 июня ГАИ Минска будет проводить профилактическую акцию, которая направлена на предупреждение и пресечение нарушений Правил дорожного движения, совершаемых водителями грузовиков и лицами, ответственными за допуск таких транспортных средств или их водителей к участию в дорожном движении.

В пресс-службе пояснили, что в рамках указанной акции сотрудники ГАИ будут уделять внимание соблюдению водителями грузовиков требования ПДД. Кроме того, сотрудниками будет уделено внимание и на требования иных законодательных актов.

«Дополнительно будет осуществляться контроль за техническим состоянием такого транспорта и физическим состоянием водителей», — уточнили в ГАИ.

Сообщается, что при обнаружении нарушений к ответственности могут привлечь как водителей, так и тех лиц, которые ответственны за допуск водителей или их транспортных средств к участию в дорожном движении.

Тем временем ГАИ Минска сказала водителям об усиленном контроле за важным требованием ПДД.

Кстати, паркинги появятся на первых этажах домов в Минске.

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