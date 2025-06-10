ГАИ Минска сделала важное заявление для водителей грузовиков

В ведомстве отметили, что в период с 10 по 12 июня ГАИ Минска будет проводить профилактическую акцию, которая направлена на предупреждение и пресечение нарушений Правил дорожного движения, совершаемых водителями грузовиков и лицами, ответственными за допуск таких транспортных средств или их водителей к участию в дорожном движении.