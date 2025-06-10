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В Челябинске движение возле Алого поля будет ограничено в выходные

Автомобилистов предупредили о перекрытии движения в районе Алого поля.

Источник: мэрия Челябинска

Движение в районе Алого поля в Челябинске закроют на выходные из-за ремонта теплосетей. Об этом сообщили в городской администрации.

— В связи с проведением работ по реконструкции участка теплотрассы с 20:00 11 июня до 6:00 16 июня будет закрыто движение транспорта по Свердловскому проспекту на участке от проспекта Ленина до улицы Коммуны, — уточнили в мэрии.

Движение будет ограничено в обоих направлениях. На время работ общественный транспорт изменит свой маршрут. Водителей и пассажиров просят учитывать дорожную обстановку и заранее планировать поездки.