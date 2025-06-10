В Челябинске движение возле Алого поля будет ограничено в выходные

Движение в районе Алого поля в Челябинске закроют на выходные из-за ремонта теплосетей. Об этом сообщили в городской администрации.
— В связи с проведением работ по реконструкции участка теплотрассы с 20:00 11 июня до 6:00 16 июня будет закрыто движение транспорта по Свердловскому проспекту на участке от проспекта Ленина до улицы Коммуны, — уточнили в мэрии.
Движение будет ограничено в обоих направлениях. На время работ общественный транспорт изменит свой маршрут. Водителей и пассажиров просят учитывать дорожную обстановку и заранее планировать поездки.