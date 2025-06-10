Гости и жители Перми отправят поздравления с Дня города на почтовых открытках по всему миру

«Мы видим, как растёт популярность отправки почтовых открыток с крупных городских событий. Поэтому в этом году, ко Дню города, мы откроем сразу три мобильные точки Почты, где каждый сможет поделиться впечатлениями со своими друзьями и близкими из соседних стран и городов. Почтовая открытка — это не просто почтовый сувенир, это частичка настроения, эмоций и впечатлений, которыми хочется поделиться с дорогими людьми в праздничный день», — рассказывает директор регионального управления Наталия Доронина.