Гости и жители Перми отправят поздравления с Дня города на почтовых открытках по всему миру

12 июня в трёх знаковых местах города Перми откроются пункты посткроссинга Почты России, где все желающие смогут бесплатно отправить поздравления на красочных открытках с видом города и карточках с почтовой символикой.
«Мы видим, как растёт популярность отправки почтовых открыток с крупных городских событий. Поэтому в этом году, ко Дню города, мы откроем сразу три мобильные точки Почты, где каждый сможет поделиться впечатлениями со своими друзьями и близкими из соседних стран и городов. Почтовая открытка — это не просто почтовый сувенир, это частичка настроения, эмоций и впечатлений, которыми хочется поделиться с дорогими людьми в праздничный день», — рассказывает директор регионального управления Наталия Доронина.
Найти пункты посткроссинга будет легко, они будут в Туристском информационном центре у Театра-Театра, на Эспланаде (в музее «Конфекторий», зелёный холм) и на Соборной площади у пермской набережной (акция «Белый цветок»).
Чтобы открытка точно дошла до адресата, для всех отправителей в пунктах посткроссинга будет размещена инструкция, как правильно заполнить адрес получателя и где найти индекс. Сотрудники Почты России сами наклеят на открытку нужную марку и доставят приветствия из Перми адресату в любую точку мира.