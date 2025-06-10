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27-летний защитник Олег Попов перешел в тольяттинскую «Ладу» из «Норильска»

Волжане сообщили о подписании очередного новичка. С ним заключили односторонний контракт на сезон.

Волжане сообщили о подписании очередного новичка. С ним заключили односторонний контракт на сезон.

27-летний Олег Попов выпустился из «Кристалла» (Электросталь). В нем же дебютировал на профессиональном уровне в 2014 году. Позже выступал в МХЛ за «Брянск», «СКА-Карелию» и «СКА-Варяги».

Продолжил карьеру уже на взрослом уровне в «Рязани», «Челнах», «Тамбове», «Гомеле», «Соколе», АКМ и «Дизеле». Последняя остановка — «Норильск». В минувшем сезоне ВХЛ за 71 игру набрал 29 очков (восемь шайб и 21 ассист).

Всего во второй по силе лиге заработал за 319 встреч 86 результативных баллов (24+62). Показатель полезности составил +6.

«Добавим, Попов является серебряным призером белорусской Экстралиги (2021) и серебряным призером ВХЛ (2023)», — уточнили представители «автозаводцев».

Недавно сообщали, что 31-летний нападающий Александр Хохлачев может продолжить карьеру в тольяттинском клубе. Пока он принадлежит ХК «Сочи».

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