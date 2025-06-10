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Лилия Басанова стала врачом года в Татарстане

Раис Татарстана Рустам Минниханов вручил награду победителю республиканского конкурса «Ак Чәчәкләр — 2025» в номинации «Врач года».

Им стала Лилия Басанова, заместитель главного врача Детской республиканской клинической больницы.

«Этот праздник стал доброй традицией, позволяющей выразить благодарность медицинским работникам», — отметил Минниханов во время церемонии. Он подчеркнул важность соответствия здравоохранения республики высоким стандартам, установленным руководством страны.

Звание «Легенда здравоохранения» получил профессор Фоат Ахметзянов, посвятивший медицине 56 лет. В других номинациях победили медсестра Гульсия Талипова и коллективы ведущих медицинских учреждений республики. Лучшими были признаны Республиканская клиническая инфекционная больница и Городская клиническая больница № 7.

Ранее врач из Татарстана стал обладателем премии призвание.