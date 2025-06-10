Лилия Басанова стала врачом года в Татарстане

Им стала Лилия Басанова, заместитель главного врача Детской республиканской клинической больницы.
«Этот праздник стал доброй традицией, позволяющей выразить благодарность медицинским работникам», — отметил Минниханов во время церемонии. Он подчеркнул важность соответствия здравоохранения республики высоким стандартам, установленным руководством страны.
Звание «Легенда здравоохранения» получил профессор Фоат Ахметзянов, посвятивший медицине 56 лет. В других номинациях победили медсестра Гульсия Талипова и коллективы ведущих медицинских учреждений республики. Лучшими были признаны Республиканская клиническая инфекционная больница и Городская клиническая больница № 7.
Ранее врач из Татарстана стал обладателем премии призвание.