Лилия Басанова стала врачом года в Татарстане

Звание «Легенда здравоохранения» получил профессор Фоат Ахметзянов, посвятивший медицине 56 лет. В других номинациях победили медсестра Гульсия Талипова и коллективы ведущих медицинских учреждений республики. Лучшими были признаны Республиканская клиническая инфекционная больница и Городская клиническая больница № 7.