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Минтруда напомнило белорусам про отпуск для отцов

Минтруда сказало про отпуск для отцов в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Минтруда напомнило белорусам про отпуск для отцов. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

В ведомстве уточнили, что отпуск предоставляется отцу в первые шесть месяцев после рождения ребенка, чтобы у него была возможность помочь в уходе за ребенком. В Минтруда сообщили, что срок указанного отпуска составляет 14 дней. Также говорится, что коллективным договором по месту работы могут быть увеличены его продолжительность, оплата. Кроме того, могут быть предоставлены и другие гарантии.

Ранее Минтруда сказало, что отпуск для отцов в Беларуси планируется оплачивать.

Тем временем Минтруда сказало, когда отцу назначается пособие по уходу за ребенком до 3 лет.

А еще Минтруда сказало про дополнительный выходной для родителей в Беларуси.

Кстати, белорусы отдохнут четыре дня подряд в июле 2025 года.