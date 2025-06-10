Минтруда напомнило белорусам про отпуск для отцов

В ведомстве уточнили, что отпуск предоставляется отцу в первые шесть месяцев после рождения ребенка, чтобы у него была возможность помочь в уходе за ребенком. В Минтруда сообщили, что срок указанного отпуска составляет 14 дней. Также говорится, что коллективным договором по месту работы могут быть увеличены его продолжительность, оплата. Кроме того, могут быть предоставлены и другие гарантии.