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Замгендира «Крыльев Советов» Пименов: Осинькин или Личка могут возглавить ЦСКА

Представитель волжан объяснил: Игорю Витальевичу есть, что предложить «армейцам», а иностранный наставник успешно поработал с московским «Динамо».

Представитель волжан объяснил: Игорю Витальевичу есть, что предложить «армейцам», а иностранный наставник успешно поработал с московским «Динамо».

Ранее главным тренером столичного ЦСКА был Марко Николич. С ним «красно-синие» взяли бронзу Премьер-лиги и Кубок России. В финале одолели «Ростов» по пенальти — 4:3 (12+).

Официально серб покинул команду 9 июня. Его место могут занять Игорь Осинькин или Марцел Личка, считает замгендиректора «зелено-бело-синих» Руслан Пименов.

«Марцел вполне успешно работал с московским “Динамо”. В актив можно занести сезон, особенно прошлый. Он свободен на рынке. Потом Игорь Витальевич. Доказал свою состоятельность, ему есть что предложить», — заявил Пименов «Матч ТВ».

Недавно гендиректор «Крыльев Советов» Роберт Тер-Абрамян высказался о потенциальном расширении РПЛ.

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