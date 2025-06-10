Замгендира «Крыльев Советов» Пименов: Осинькин или Личка могут возглавить ЦСКА

«Марцел вполне успешно работал с московским “Динамо”. В актив можно занести сезон, особенно прошлый. Он свободен на рынке. Потом Игорь Витальевич. Доказал свою состоятельность, ему есть что предложить», — заявил Пименов «Матч ТВ».