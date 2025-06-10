Власти опровергают слухи о массовом распространении в Узбекистане вируса Коксаки

Ситуацию прокомментировал первый заместитель председателя Комитета санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Нурмат Атабеков. По его словам, в Узбекистане на сегодняшний день не зафиксировано ни одного случая заражения вирусом Коксаки, подтверждённого в лабораторных условиях.
«Название вируса связано с тем, что он впервые был выявлен в американском городе Коксаки. Это энтеровирус, который насчитывает более 70 разновидностей. Чаще всего встречаются типы А и В», — пояснил специалист.
По словам Атабекова, вирус преимущественно поражает детей в возрасте от 3 до 10 лет. У взрослых заболевание наблюдается крайне редко. Основные симптомы включают резкое повышение температуры до 39−40°С, головную боль, бессонницу, слабость. Уже на третий-четвёртый день состояние обычно начинает улучшаться.
Среди возможных признаков болезни также: диарея, тошнота, рвота, кожные высыпания на ладонях, ступнях и слизистой рта. Иногда возникают язвочки и боли в горле, характерные для стоматита. В некоторых случаях наблюдается увеличение лимфатических узлов.
Чаще всего вирус распространяется летом — при посещении общественных бассейнов или в результате прямого контакта с больными. Инкубационный период составляет от 2 до 10 дней.
«Этот вирус можно встретить в любой точке мира. Да, в Узбекистане время от времени фиксируются отдельные случаи заболевания. Но говорить о вспышке или эпидемии — нет ни малейших оснований», — подчеркнул представитель СЭС.
Он также отметил, что вирус Коксаки хорошо поддаётся лечению, и в подавляющем большинстве случаев проходит без осложнений.
В Министерстве здравоохранения напомнили: не стоит заниматься самолечением и давать детям антибиотики или противовирусные препараты без назначения врача — они неэффективны против этого вируса. При появлении симптомов следует незамедлительно обратиться к специалистам и пройти необходимое лечение по утверждённому протоколу.