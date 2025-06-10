Омская почта поменяет график работы ко Дню России

Перед Днём России, 11 июня, почта Омской области перестанет обслуживать посетителей на час раньше обычного графика. А 12 июня почти у всех отделений будет выходной.
Сами праздничные дни совсем не станут для жителей полной тишиной: 12 июня 81 почтовое отделение останется открытым и будет работать в привычном графике. Проверить, какое именно отделение рядом открыто, можно прямо на сайте или в мобильном приложении почты.
Продлить хранение посылки на почте легко. Достаточно оставить письменное заявление заранее, и посылка будет храниться целых два месяца. Важно помнить, что такая услуга доступна только для обычных писем и посылок. Судебные и административные уведомления доставят вам в любом случае строго по правилам, даже если письмо пролежит дольше обычного.