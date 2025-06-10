Омская почта поменяет график работы ко Дню России

Продлить хранение посылки на почте легко. Достаточно оставить письменное заявление заранее, и посылка будет храниться целых два месяца. Важно помнить, что такая услуга доступна только для обычных писем и посылок. Судебные и административные уведомления доставят вам в любом случае строго по правилам, даже если письмо пролежит дольше обычного.