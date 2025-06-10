Путин поздравил медработников с предстоящим профессиональным праздником

«Уважаемые друзья, скоро, в конце этой недели, в воскресенье, у нас будет праздник — День медицинского работника. Пользуясь случаем, а сегодня случай хороший, мы вводим в работу много объектов на территории России, …хочу поздравить всех медицинских работников с Днем медицинского работника», — сказал Путин в ходе открытия объектов здравоохранения в режиме видеоконференции.