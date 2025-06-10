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Путин поздравил медработников с предстоящим профессиональным праздником

Путин поздравил медиков с профессиональным праздником, который отмечают 15 июня.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил медработников России с предстоящим профессиональным праздником, который будет отмечаться 15 июня.

«Уважаемые друзья, скоро, в конце этой недели, в воскресенье, у нас будет праздник — День медицинского работника. Пользуясь случаем, а сегодня случай хороший, мы вводим в работу много объектов на территории России, …хочу поздравить всех медицинских работников с Днем медицинского работника», — сказал Путин в ходе открытия объектов здравоохранения в режиме видеоконференции.