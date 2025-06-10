Госдума приняла закон о заморозке имущества причастных к диверсиям

В настоящее время такими полномочиями МВК обладает в отношении лиц, причастных к террористической деятельности и ее финансированию. Диверсионная же деятельность законом 115-ФЗ не охватывается, в связи с чем отсутствует возможность блокировать средства, необходимые для совершения диверсий, следует из пояснительной записки.