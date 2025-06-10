В Алматы сносят жилой комплекс

«Застройщик ТОО “Investment Stroy” возводил данный жилой комплекс без разрешительных документов, что было установлено в ходе внеплановой проверки. В отношении собственника приняты административные меры, далее подан иск в СМЭС Алматы на снос и обратную засыпку котлована. Исковые требования управления 12 июля 2023 года суд удовлетворил. По результатам судебных разбирательств уже по апелляционной жалобе Алматинским городским судом решение СМЭС оставлено без изменений. Материалы поступили в Департамент юстиции на исполнение», — сказано в сообщении.