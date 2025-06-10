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В лучших — только девушки: 25 результатов ЕГЭ в Самаре получили 100 баллов

В Самаре стали известны первые итоги Единого государственного экзамена, которые порадовали жителей города — сразу несколько выпускников набрали максимальные 100 баллов по таким предметам, как химия, литература, математика и история.

В Самаре стали известны первые итоги Единого государственного экзамена, которые порадовали жителей города — сразу несколько выпускников набрали максимальные 100 баллов по таким предметам, как химия, литература, математика и история.

Высоких результатов добились учащиеся школ и лицеев региона, а также воспитанники Самарского регионального центра для одарённых детей.

Примечательно, что пока все стобалльники — девушки. Глава города Иван Носков лично поздравил юных талантов, их родителей и педагогов с этим значимым достижением.

«Очень хочется верить, что эти одарённые девушки останутся в Самаре учиться и строить свою профессиональную карьеру. Город нуждается в квалифицированных специалистах — будь то химики, историки или филологи», — отметил он.

Стоит ожидать, что с появлением результатов других предметов число стобалльников в регионе продолжит расти. Особенно есть шансы на хорошие показатели среди выпускников, сдающих точные науки.

Основная волна экзаменов по иностранным языкам и информатике пройдёт уже через два дня, также предусмотрены резервные дни до 23 июня. Полные итоги экзаменационной кампании будут объявлены в июле.

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