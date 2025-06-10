Россельхознадзор не пропустил в Беларусь 18 тонн огурцов из России

В сообщении сказано, что на прошедшей неделе специалистами Управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям осуществлялся контроль за следовавшим в Беларусь транспортным средством с подкарантинной продукцией, которое ранее было задержано при взаимодействии с сотрудниками Брянской таможни.