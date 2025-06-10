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Россельхознадзор не пропустил в Беларусь 18 тонн огурцов из России

Россельхознадзор не пропустил в Беларусь из РФ крупную партию огурцов.

Источник: Комсомольская правда

Россельхознадзор не пропустил в Беларусь 18 тонн огурцов из России. Подробности опубликованы на официальном сайте ведомства.

В сообщении сказано, что на прошедшей неделе специалистами Управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям осуществлялся контроль за следовавшим в Беларусь транспортным средством с подкарантинной продукцией, которое ранее было задержано при взаимодействии с сотрудниками Брянской таможни.

В пресс-службе отметили, что при досмотре автомобиля и анализе сопроводительных документов, специалисты установили: 18 тонн огурцов перевозились с недействительным фитосанитарным сертификатом.

«Вывоз продукции с территории Российской Федерации был запрещен. Груз возвращен отправителю», — подчеркнули в Россельхознадзоре.

Сообщается, что виновное лицо было привлечено к административной ответственности.

Тем временем белоруска спрятала от таможни $22 000 в упаковки с гигиеническими средствами: «Обернула в фольгу».

Ранее Минздрав Беларуси высказался о продаже лекарств в интернете.

Кроме того, Минтруда напомнило белорусам про отпуск для отцов.