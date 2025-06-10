Путин высказался о подвиге российских медиков в пандемию

«В нашем обществе ваш подвижнический труд стоит на самой высокой ступени уважения и признательности. Такое отношение еще более укрепилось в тяжелейший период пандемии, в борьбе с ней были задействованы практически все медицинские работники страны. И благодаря их профессионализму, душевной щедрости и милосердию, мужеству и самопожертвованию страшная инфекция отступила. Этот ваш, без преувеличения, подвиг навсегда вошел в историю страны», — сказал Путин в ходе открытия объектов здравоохранения в ЛНР, ДНР, Воронежской области, Башкирии и Кабардино-Балкарии в режиме видеоконференции.