Путин попросил Мурашко доложить о развитии системы кардиологической помощи

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко доложить о результатах в сфере развития системы кардиологической помощи в стране.
«Один из медицинских объектов, который с нами на связи — это новый хирургический корпус республиканского кардиологического центра в Уфе… Попрошу Михаила Альбертовича Мурашко не только сказать несколько слов о новых объектах, но и, поскольку мы начинаем с кардиологического центра, доложить о тех результатах, которые сделаны по этому важнейшему направлению — а именно развитию системы кардиологической помощи», — сказал глава государства на открытии новых объектов здравоохранения.
Как отметил Путин, лечение и профилактика сердечно-сосудистых заболеваний являются одним из ключевых направлений развития отечественного здравоохранения.
«За последние годы здесь многое сделано, включая обновление и расширение профильной структуры в регионах, поставки оборудования, внедрение передовых технологий в области диагностики и методик лечения, совершенствования экстренной и неотложной помощи», — добавил президент.