Путин попросил Мурашко доложить о развитии системы кардиологической помощи

«Один из медицинских объектов, который с нами на связи — это новый хирургический корпус республиканского кардиологического центра в Уфе… Попрошу Михаила Альбертовича Мурашко не только сказать несколько слов о новых объектах, но и, поскольку мы начинаем с кардиологического центра, доложить о тех результатах, которые сделаны по этому важнейшему направлению — а именно развитию системы кардиологической помощи», — сказал глава государства на открытии новых объектов здравоохранения.