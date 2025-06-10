Признание самоотверженной преданности профессии: в Татарстане назвали лучших врачей года

В торжественном мероприятии, которое состоялось в МВЦ «Казань Экспо», принял участие Раис РТ Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба руководителя республики.
Победителем в номинации «Лучшее специализированное учреждение» стала Республиканская инфекционная больница имени профессора А. Ф. Агафонова.
Лучшим в номинации «Медицинский работник года» признана участковая медсестра ЦРБ Азнакаевского района Гульсия Талипова.
В номинации «Лучшее объединение года» наградили коллектив городской клинической больницы № 7 столицы Татарстана. Спецприз в рамках данной номинации присудили Центральной городской клинической больнице № 18 Казани.
В номинации «Уникальный случай» отметили группу врачей МКДЦ и РКОД.
Профессор, завкафедрой онкологии, лучевой диагностики и лучевой терапии КГМУ, заслуженный врач России Фоат Ахметзянов стал лауреатом премии в номинации «Легенда здравоохранения».
Раис Татарстана, обращаясь к участникам церемонии, отметил, что «это очень красивый и правильный праздник».
«Не всегда мы имеем возможность поблагодарить врачей — тех, которые обеспечивает наше здоровье. Когда ты здоров — то не думаешь об этом, но как только возникает проблема — вспоминаешь в первую очередь Всевышнего, а потом сразу обращаешься к нашим докторам».
Минниханов подчеркнул, что работа врачей — «ответственная, сложная, тяжелая, но очень нужная».
Руководитель попросил передать слова благодарности и поздравления коллективам медучреждений, в которых работают победители республиканской премии.
Раис Татарстана также высказал пожелание, чтобы здравоохранение республики всегда справлялось с теми задачами, которые ставит Президент России, а также поздравил врачей с Днем медицинского работника.
Рустам Минниханов назвал имя победителя в номинации «Врач года-2025». Награды удостоена заместитель главного врача по медицинской части Детской республиканской клинической больницы (ДРКБ) Лилия Басанова.
Победительница в номинации заявила, что церемония вручения республиканской премии — признание самоотверженной преданности профессии — профессии врача — людей, спасающих человеческие жизни.
Лилия Басанова поблагодарила руководство республики и Раиса Татарстана за поддержку здравоохранения и особенно — детского здравоохранения. «Служить маленьким пациентам — самым главным людям на планете — это великое счастье», — сказала врач года.