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Признание самоотверженной преданности профессии: в Татарстане назвали лучших врачей года

В Казани прошла церемония награждения лучших врачей и медучреждений Татарстана ежегодной республиканской премией «Врач года — Ак чәчәкләр».

В торжественном мероприятии, которое состоялось в МВЦ «Казань Экспо», принял участие Раис РТ Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Победителем в номинации «Лучшее специализированное учреждение» стала Республиканская инфекционная больница имени профессора А. Ф. Агафонова.

Лучшим в номинации «Медицинский работник года» признана участковая медсестра ЦРБ Азнакаевского района Гульсия Талипова.

В номинации «Лучшее объединение года» наградили коллектив городской клинической больницы № 7 столицы Татарстана. Спецприз в рамках данной номинации присудили Центральной городской клинической больнице № 18 Казани.

В номинации «Уникальный случай» отметили группу врачей МКДЦ и РКОД.

Профессор, завкафедрой онкологии, лучевой диагностики и лучевой терапии КГМУ, заслуженный врач России Фоат Ахметзянов стал лауреатом премии в номинации «Легенда здравоохранения».

Раис Татарстана, обращаясь к участникам церемонии, отметил, что «это очень красивый и правильный праздник».

«Не всегда мы имеем возможность поблагодарить врачей — тех, которые обеспечивает наше здоровье. Когда ты здоров — то не думаешь об этом, но как только возникает проблема — вспоминаешь в первую очередь Всевышнего, а потом сразу обращаешься к нашим докторам».

Минниханов подчеркнул, что работа врачей — «ответственная, сложная, тяжелая, но очень нужная».

Руководитель попросил передать слова благодарности и поздравления коллективам медучреждений, в которых работают победители республиканской премии.

Раис Татарстана также высказал пожелание, чтобы здравоохранение республики всегда справлялось с теми задачами, которые ставит Президент России, а также поздравил врачей с Днем медицинского работника.

Рустам Минниханов назвал имя победителя в номинации «Врач года-2025». Награды удостоена заместитель главного врача по медицинской части Детской республиканской клинической больницы (ДРКБ) Лилия Басанова.

Победительница в номинации заявила, что церемония вручения республиканской премии — признание самоотверженной преданности профессии — профессии врача — людей, спасающих человеческие жизни.

Лилия Басанова поблагодарила руководство республики и Раиса Татарстана за поддержку здравоохранения и особенно — детского здравоохранения. «Служить маленьким пациентам — самым главным людям на планете — это великое счастье», — сказала врач года.