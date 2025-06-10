Признание самоотверженной преданности профессии: в Татарстане назвали лучших врачей года

«Не всегда мы имеем возможность поблагодарить врачей — тех, которые обеспечивает наше здоровье. Когда ты здоров — то не думаешь об этом, но как только возникает проблема — вспоминаешь в первую очередь Всевышнего, а потом сразу обращаешься к нашим докторам».