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Путин выразил благодарность медикам, участвующим в СВО

Путин поблагодарил медиков, которые в ходе СВО спасают раненых, рискуя собой.

Источник: © РИА Новости

НОВО-ОГАРЕВО, 10 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил медиков, которые в ходе специальной военной операции, рискуя собой, спасают раненых, если нужно, прикрывая их собой.

«Особые, самые теплые слова благодарности в адрес медицинских работников-участников специальной военной операции. Рискуя собой, проявляя героизм, они спасают раненых, в полном, прямом смысле этого слова, если нужно, прикрывают собой, проводят сложнейшие операции, выхаживают, поддерживают бойцов. Помогать людям, служить им — главный смысл вашей профессии, дорогие друзья, в любых условиях и обстоятельствах, поэтому так важны ваши знания, стремление хранить и продолжать традиции многих поколений предшественников, учиться идти вперед, осваивать новые технологии и методики», — сказал Путин в ходе открытия объектов здравоохранения в режиме видеоконференции.