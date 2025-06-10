Путин выразил благодарность медикам, участвующим в СВО

«Особые, самые теплые слова благодарности в адрес медицинских работников-участников специальной военной операции. Рискуя собой, проявляя героизм, они спасают раненых, в полном, прямом смысле этого слова, если нужно, прикрывают собой, проводят сложнейшие операции, выхаживают, поддерживают бойцов. Помогать людям, служить им — главный смысл вашей профессии, дорогие друзья, в любых условиях и обстоятельствах, поэтому так важны ваши знания, стремление хранить и продолжать традиции многих поколений предшественников, учиться идти вперед, осваивать новые технологии и методики», — сказал Путин в ходе открытия объектов здравоохранения в режиме видеоконференции.