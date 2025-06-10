В Ростове бывший чиновник дал показания по делу экс-замгубернатора региона

В Ростове-на-Дону на заседании по делу экс-заместителя губернатора Виталия Кушнарева заслушали показания бывшего замглавы регионального минтранса Дмитрия Мамелко.
Напомним, в ноябре 2024 года Дмитрия Мамелко сначала задержали, а потом отпустили после опроса и подтверждения непричастности к коррупции. На слушаниях, прошедших 9 июня, стало известно, что бывший подчиненный Виталия Кушнарева не владеет информацией о дорожных работах, которые велись по госконтрактам.
Напомним, Дмитрий Мамелко стал заместителем министра транспорта Ростовской области в октябре 2024 года. В феврале 2025 года агентство «Интерфакс» информировало об отставке специалиста по собственной инициативе.
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