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Выпускница из Барановичей набрала 400 баллов из 400 возможных для поступления

Выпускница из Барановичей смогла набрать максимальное количество баллов для поступления.

Источник: Комсомольская правда

Выпускница из Барановичей набрала 400 баллов из 400 возможных для поступления. Подробности обнародовали в пресс-службе Главного управления по образованию Брестского областного исполнительного комитета.

«Дарья Юреня из Барановичей уже набрала все 400 баллов из 400 возможных!» — сказано в сообщении.

Отмечается, что ученица 11 «Б» класса гимназии № 1 города Барановичи первые 100 баллов получила благодаря победе (речь идет про диплом 1-й степени) на республиканской олимпиаде по английскому языку. В пресс-службе отметили, что вторые 100 баллов выпускнице обеспечил аттестат. Кроме того, Юреня еще по 100 баллов смогла заработать на централизованных экзаменах по белорусскому языку и математике.

Тем временем Минобразования Беларуси заявило про обязательные учебно-полевые сборы школьников.

Ранее Минобразования сказало, что школьникам не обязательно круглосуточно находиться на 10-дневных учебно-полевых сборах.

Кроме того, стоимость питания в детском саду выросла в Беларуси.