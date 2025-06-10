Выпускница из Барановичей набрала 400 баллов из 400 возможных для поступления. Подробности обнародовали в пресс-службе Главного управления по образованию Брестского областного исполнительного комитета.
«Дарья Юреня из Барановичей уже набрала все 400 баллов из 400 возможных!» — сказано в сообщении.
Отмечается, что ученица 11 «Б» класса гимназии № 1 города Барановичи первые 100 баллов получила благодаря победе (речь идет про диплом 1-й степени) на республиканской олимпиаде по английскому языку. В пресс-службе отметили, что вторые 100 баллов выпускнице обеспечил аттестат. Кроме того, Юреня еще по 100 баллов смогла заработать на централизованных экзаменах по белорусскому языку и математике.
Тем временем Минобразования Беларуси заявило про обязательные учебно-полевые сборы школьников.
Ранее Минобразования сказало, что школьникам не обязательно круглосуточно находиться на 10-дневных учебно-полевых сборах.
Кроме того, стоимость питания в детском саду выросла в Беларуси.