Умер Леонид Суханов, гендиректор Городского экскурсионного бюро Петербурга

В комментариях массово выражают соболезнования друзьям, коллегам и близким Леонида Суханова. Люди пишут, что его лекции — незаменимы. Многие называют его и лучшим учителем, и лучшим экскурсоводом города. Суханов в профессии — 24 года. Он был членом рабочей комиссии при правительстве Петербурга, выдававшей аккредитации экскурсоводам и гидам-переводчикам.