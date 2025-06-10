Умер Леонид Суханов, гендиректор Городского экскурсионного бюро Петербурга

Умер Леонид Суханов, гендиректор Городского экскурсионного бюро в Петербурге. Трагичную новость сообщили его коллеги в официальной группе организации во ВКонтакте. По их словам, трагедия стала полной неожиданностью — Суханов ушел из жизни в ночь на вторник, 10 июня. Причины его смерти не называются.
— Это невосполнимая потеря для всего экскурсионного сообщества Петербурга. Информацию о месте и времени прощания сообщат позже, — сказано в посте.
В комментариях массово выражают соболезнования друзьям, коллегам и близким Леонида Суханова. Люди пишут, что его лекции — незаменимы. Многие называют его и лучшим учителем, и лучшим экскурсоводом города. Суханов в профессии — 24 года. Он был членом рабочей комиссии при правительстве Петербурга, выдававшей аккредитации экскурсоводам и гидам-переводчикам.