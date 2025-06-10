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Госдума приняла закон об увеличении лимита выплат по европротоколу

Дума повысила лимит выплат по европротоколу при ДТП со спорами до 200 тыс рублей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон об увеличении до 200 тысяч рублей лимита выплат по европротоколу в рамках ОСАГО, когда у участников ДТП есть разногласия.

Документ повышает со 100 тысяч до 200 тысяч рублей максимальный размер страхового возмещения по ОСАГО в случае оформления документов о дорожно-транспортном происшествии без участия сотрудников полиции при наличии разногласий между участниками ДТП, а также если водители сделали фотографии повреждений.

В случаях, когда такие фотографии не сделаны, сохраняется действующий лимит в 100 тысяч рублей.

Сейчас при отсутствии разногласий между участниками ДТП и наличии фотографий повреждений максимальный размер выплаты при оформлении по европротоколу составляет 400 тысяч рублей, а при наличии споров и отсутствии фотографий — 100 тысяч рублей.

Закон должен вступить в силу со дня официального опубликования.

Согласно пояснительной записке, его реализация увеличит количество оформлений ДТП по европротоколу, что сэкономит время водителей, а также позволит избежать заторов на дорогах и более эффективно использовать личный состав дорожно-патрульной службы.