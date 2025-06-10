Госдума приняла закон об увеличении лимита выплат по европротоколу

Документ повышает со 100 тысяч до 200 тысяч рублей максимальный размер страхового возмещения по ОСАГО в случае оформления документов о дорожно-транспортном происшествии без участия сотрудников полиции при наличии разногласий между участниками ДТП, а также если водители сделали фотографии повреждений.