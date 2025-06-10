Омич выставил на продажу редкие автографы Шакиры по бросовой цене

Омич решил расстаться с уникальными сувенирами из своей коллекции — автографами всемирно известной поп-дивы Шакиры. Объявление о продаже появилось на популярной платформе «Авито». Владелец предлагает три автографа певицы, каждый из которых оценивается всего в 5 тысяч рублей.
Согласно описанию объявления, это профессиональные фотографии размером 15×20 см, подписанные самой артисткой.
«Куплены на концерте», — кратко поясняет продавец.
Фото: Avito.ru.
Автографы были приобретены в Москве в 2011 году во время мирового тура Шакиры The Sun Comes Out World Tour, который проходил в поддержку ее альбома.
При этом омич не уточняет, почему решил продать сразу три автографа из своей коллекции.
Напомним, что The Sun Comes Out World Tour стал одним из самых масштабных туров в карьере Шакиры, собрав миллионы поклонников по всему миру.