Омич выставил на продажу редкие автографы Шакиры по бросовой цене

Омич решил расстаться с уникальными сувенирами из своей коллекции — автографами всемирно известной поп-дивы Шакиры. Объявление о продаже появилось на популярной платформе «Авито». Владелец предлагает три автографа певицы, каждый из которых оценивается всего в 5 тысяч рублей.