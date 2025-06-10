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Госдума приняла закон о создании многофункционального национального сервиса

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект о новой многофункциональной цифровой платформе обмена данными.

Источник: © РИА Новости

Ключевые особенности приложения:

  • объединит возможности мессенджера и функции государственных сервисов;
  • позволит не использовать бумажные документы, а удостоверять личность при помощи цифрового ID — так можно будет идентифицировать себя при заселении в гостиницы или при покупках для подтверждения возраста;
  • в будущем в систему могут добавить диплом об образовании, водительское удостоверение и полис ОМС;
  • позволит взаимодействовать с учащимися по вопросам обучения в школах, колледжах и организациях дополнительного образования;
  • государственные и муниципальные органы получат правовую возможность пользоваться нацсервисом при общении с гражданами;
  • обязательное условие приложения — отечественная разработка и вхождение в реестр российского ПО;
  • подключение сервиса к системе «Госключ» позволит использовать усиленную цифровую подпись при заключении договоров;
  • приложение призвано конкурентно вытеснить использование небезопасных иностранных мессенджеров.

Сервис повысит доступность услуг и сервисов в разных сферах, создаст комфортную и безопасную среду при использовании информационных технологий и обеспечит конфиденциальность передаваемой и получаемой информации.

Создание и функционирование сервиса обеспечит организация, которую определит правительство.

В начале июня глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский заявил, что работу по созданию сервиса могут закончить до конца года.