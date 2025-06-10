За белорусами на стихийных пляжах будут следить дроны и авиация — МЧС

«В течение лета будем проводить массовый мониторинг мест купания: как разрешенных, так и стихийных, где отдыхает компания либо пытается уединиться один человек. В том числе будем использовать беспилотные летательные аппараты — эта практика показала себя как очень эффективная — а также авиацию МЧС. В первую очередь ее задействуют для мониторинга пожароопасной обстановки, но на лето мы немного корректируем ее маршрут, чтобы захватывать стихийные места отдыха, где люди могут находиться в небезопасных условиях», — подробно разъяснил представитель спасательного ведомства.
Он уточнил, что эти данные будут отправлять в районные подразделения по ЧС и представительства ОСВОД, которые будут заниматься необходимой профилактикой.
В Беларуси создано 495 разрешенных мест для купания, уточнил Евгений Барановский. У этих мест есть паспорт объекта, они имеют подготовленные пляжи и дно, инфраструктуру для безопасного отдыха, там непременно дежурят сотрудники ОСВОД и МЧС.
В Беларуси разработали интерактивную карту пляжей, чтобы людям было проще найти эти места в своем регионе. Карта доступна в соцсетях и на сайте МЧС, уточнил представитель ведомства.
Евгений Барановский также отметил, что профилактика касается в том числе и юных белорусов. В этом сезоне инициатива МЧС по обучению детей плаванию будет продолжена.
«В 2024 году мы организовали 500 занятий с охватом около 75 тыс. ребят. Их проводили непосредственно в детских лагерях самые квалифицированные и максимально подготовленные спасатели из числа работников МЧС и ОСВОД. Если в лагере есть бассейн или централизованный подход к воде, то там мы организовываем подобное обучение, на котором дети узнают об основах безопасности отдыха у воды и учатся плавать», — подробно рассказал об инициативе пресс-секретарь Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси Евгений Барановский.
Прежде специалист пояснил, почему не стоит заплывать за буйки даже опытным купальщикам.