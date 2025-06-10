За белорусами на стихийных пляжах будут следить дроны и авиация — МЧС

«В течение лета будем проводить массовый мониторинг мест купания: как разрешенных, так и стихийных, где отдыхает компания либо пытается уединиться один человек. В том числе будем использовать беспилотные летательные аппараты — эта практика показала себя как очень эффективная — а также авиацию МЧС. В первую очередь ее задействуют для мониторинга пожароопасной обстановки, но на лето мы немного корректируем ее маршрут, чтобы захватывать стихийные места отдыха, где люди могут находиться в небезопасных условиях», — подробно разъяснил представитель спасательного ведомства.