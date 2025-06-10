В Омской области никто не набрал максимум на ЕГЭ по математике

В Омской области заметно вырос процент выпускников, готовых поступать на технические специальности благодаря успешным результатам ЕГЭ по математике. Из 4 114 участников экзамена 27 мая 2025 года более 60% набрали более 60 баллов, открывая путь в вузы технического профиля. Особенность нынешнего экзамена заключается в высоком качестве решения геометрических задач, включая стереометрию, что стало возможным благодаря развитию логического мышления учеников.