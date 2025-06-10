В Омской области никто не набрал максимум на ЕГЭ по математике

В Омской области заметно вырос процент выпускников, готовых поступать на технические специальности благодаря успешным результатам ЕГЭ по математике. Из 4 114 участников экзамена 27 мая 2025 года более 60% набрали более 60 баллов, открывая путь в вузы технического профиля. Особенность нынешнего экзамена заключается в высоком качестве решения геометрических задач, включая стереометрию, что стало возможным благодаря развитию логического мышления учеников.
Особо отличившихся выпускников ждёт приятная награда: выпускник, набравший рекордные 99 баллов, и более пяти процентов учеников, заработавших 80+ баллов, получают право на участие в конкурсе на премию губернатора при поступлении в местные учебные заведения.
Эксперты уверены, что успех в решении сложнейших математических задач отражает подготовку будущих инженеров и программистов. Руководитель комиссии по разработке контрольных материалов ЕГЭ Иван Ященко подчеркнул: «Развитие геометрической интуиции и логики важнее простых вычислительных навыков, особенно в эру цифровой экономики».