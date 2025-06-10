В среду и четверг в Перми ограничат движение в центре

В сквере им. Татищева будут проводиться мероприятия, посвящённые встрече Дня города Перми, поэтому с 22:30 11 июня до 00:30 12 июня будет временно прекращено движение всех видов транспорта, кроме трамваев, по улицам Ленина на участке между Парковой и Клименко и Пермской на участке между Ленина и Клименко (до дома № 6 по улице Пермской). Проезд к жилым домам на Суксунской, Парковой, Разгуляйской, 1-й Разгуляйской, 2-й Разгуляйской, к домам на Пермской, и Пермской, 6, на Екатерининской, 10 будет обеспечен.