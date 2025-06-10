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В среду и четверг в Перми ограничат движение в центре

В связи с мероприятиями ко Дню города 11 и 12 июня в Перми будут ограничивать движение транспорта.

Временное ограничение движения для всех видов транспорта будет действовать с 19:00 11 июня до 23:00 12 июня. Это касается улицы Ленина на участке между Крисанова и Попова, улицы Борчанинова на участке между Петропавловской и Ленина и улицы Петропавловской на участке между Крисанова и Попова.

С 19:00 11 июня до 02:00 13 июня будет закрыто движение для всех видов транспорта по улице Окулова на участке от Попова до Комсомольского проспекта.

Из-за концертной программы на сцене перед Театром-Театром 12 июня с 08:00 до 23:00 будет прекращено движение всех видов транспорта, кроме трамваев, по улицам Ленина на участке от Крисанова до дома № 68 по улице Ленина (место для разворота) и Борчанинова на участке от Петропавловской до Пермской.

С 14:00 12 июня до 01:00 13 июня будет закрыто движение для всех видов транспорта по улицам Окулова на участке между Попова и Комсомольским проспектом и Осинской на участке между Монастырской и Окулова.

В сквере им. Татищева будут проводиться мероприятия, посвящённые встрече Дня города Перми, поэтому с 22:30 11 июня до 00:30 12 июня будет временно прекращено движение всех видов транспорта, кроме трамваев, по улицам Ленина на участке между Парковой и Клименко и Пермской на участке между Ленина и Клименко (до дома № 6 по улице Пермской). Проезд к жилым домам на Суксунской, Парковой, Разгуляйской, 1-й Разгуляйской, 2-й Разгуляйской, к домам на Пермской, и Пермской, 6, на Екатерининской, 10 будет обеспечен.

На время проведения фейерверка будет закрыто движение всех видов транспорта и пешеходов с 22:50 12 июня до 00:00 13 июня по улице Попова от Окулова до Борцов Революции (Коммунальный мост через реку Каму).

В случае осложнения дорожной обстановки из-за массового движения пешеходов с 22:00 12 июня до 01:00 13 июня будет временно прекращено движение всех видов транспортных средств по Попова, Монастырской и Окулова.