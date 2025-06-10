Ричмонд
+23°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе на День России перекроют ряд улиц и парковок

В Уфе в связи с подготовкой и проведением мероприятий, приуроченных к Дням Минска в Уфе, Дню России, Дню города и дню рождения Салавата Юлаева, планируются ограничения движения автотранспорта.

Источник: Башинформ

Как сообщает пресс-служба мэрии, будут перекрыты:

— 11 июня с 7.00 до 11.00 — парковка перед парком Победы по ул. Комарова;

— с 23.00 11 июня до 13.00 12 июня — парковки у конгресс-холла «Торатау» и на верхней площадке Монумента Дружбы, со стороны ул. Октябрьской революции;

— 12 июня с 7.00 до 12.00 — ул. Набережная: от ул. Сочинской до проезда под мостами через р. Белую;

— 12 июня с 7.00 до 20.00 — парковки у Русского драмтеатра, перед трибунами горсовета, а также проезд вдоль площади им. В. И. Ленина.

Уфимцев и гостей города просят учитывать ограничения при планировании поездок.