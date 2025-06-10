В Уфе на День России перекроют ряд улиц и парковок

Как сообщает пресс-служба мэрии, будут перекрыты:
— 11 июня с 7.00 до 11.00 — парковка перед парком Победы по ул. Комарова;
— с 23.00 11 июня до 13.00 12 июня — парковки у конгресс-холла «Торатау» и на верхней площадке Монумента Дружбы, со стороны ул. Октябрьской революции;
— 12 июня с 7.00 до 12.00 — ул. Набережная: от ул. Сочинской до проезда под мостами через р. Белую;
— 12 июня с 7.00 до 20.00 — парковки у Русского драмтеатра, перед трибунами горсовета, а также проезд вдоль площади им. В. И. Ленина.
Уфимцев и гостей города просят учитывать ограничения при планировании поездок.