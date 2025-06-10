Самое низкое полнолуние за последние 18 лет: на что стоит решиться в «Клубничную Луну»

Жители столичного региона смогут 11 июня наблюдать редкое астрономическое явление — «Клубничную Луну». Спутник Земли окрасится в теплые оранжево-красные тона. Астрономы отмечают, что это будет самое низкое полнолуние за последние 18 лет. Что принесет людям это явление, «Вечерняя Москва» узнала у астролога Бориса Зака.
Предстоящее полнолуние пройдет в знаке Стрельца. Если люди хотят в чем-либо преуспеть, развить свой бизнес или сделать что-то еще более масштабное — период полнолуния в этом знаке идеально подходит, заверил эксперт.
— Стрелец отвечает за поездки, проживание за границей, связь с людьми других культур, высшее образование. Именно эти темы станут наиболее актуальными на ближайшие две недели, — отметил астролог. — В полнолуние и в его преддверии можно загадывать желания, так или иначе связанные с этими сферами.
Кроме того, полнолуние в Стрельце и ближайшие две недели после него благоприятны для решения различных юридических вопросов, рассказал Зак.
— В это время многие почувствуют потребность в свободе и независимости, например, в профессиональной сфере, и захотят поработать на фрилансе или запустить собственный проект, — предупредил астролог.
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Если человек не планирует менять работу, но все же хочет чувствовать себя свободнее и брать на себя больше ответственности, то полнолуние в Стрельце для этого отлично подходит, уверен специалист.
— Когда мы говорим о свободе, это касается не только работы, но и отношений. В это время важно не давить на своего партнера, не пытаться его контролировать, а наоборот — предоставить ему чуть больше свободы, чем у него есть сейчас в этих отношениях. Это только укрепит союз мужчины и женщины, — подчеркнул астролог.
Кроме того, знак Стрельца благоприятен для сферы инвестиций. Если люди еще не пробовали различные инвестиционные инструменты, то сейчас настает подходящее время, чтобы начать этим заниматься.
— А те, кто уже этим занимается, могут дополнительно преуспеть в этой сфере, — добавил Зак.
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