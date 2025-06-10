Самое низкое полнолуние за последние 18 лет: на что стоит решиться в «Клубничную Луну»

— Когда мы говорим о свободе, это касается не только работы, но и отношений. В это время важно не давить на своего партнера, не пытаться его контролировать, а наоборот — предоставить ему чуть больше свободы, чем у него есть сейчас в этих отношениях. Это только укрепит союз мужчины и женщины, — подчеркнул астролог.