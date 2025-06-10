Раскопки для поиска останков участников Судбищенской битвы предложили расширить

«Вероятность обнаружения человеческих останков сохраняется, так как на это указывают многочисленные устные сообщения того времени о поле битвы. Пока мы массовых погребений не обнаружили, что, возможно, связано с тем, что мы проводили раскопки на территории узкого оврага с ручьем, где очень сложно вести раскопки из-за большого числа кустарников и деревьев. При этом мы обнаружили в них останки животных, что дает надежду и на обнаружение человеческих останков», — добавил Радюш.