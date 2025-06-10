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Раскопки для поиска останков участников Судбищенской битвы предложили расширить

Археологам за четыре года раскопок пока не удалось локализовать останки участников этого сражения.

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Археологам за четыре года раскопок на месте Судбищенской битвы пока не удалось локализовать останки участников этого сражения как с русской, так и крымско-татарской стороны. Их обнаружение потребует более широких и массовых раскопок, сообщил журналистам научный сотрудник Института археологии РАН Олег Радюш на пресс-конференции в Москве, посвященной 470-летию Судбищенской битвы.

«Мы провели фактически все четыре года после начала раскопок на месте Судбищенской битвы в поисках возможных захоронений останков ее участников. Мы изучили все возможные места, которые ранее связывались с возможными погребениями, в том числе Синий камень. При этом мы не вели больших площадных работ — если бы они велись более масштабно, возможно, нам бы удалось найти что-то, учитывая масштабы сражения и обстоятельства. Как минимум татары точно не могли эвакуировать своих погибших», — пояснил Радюш.

Как отметил археолог, за четыре года раскопок российским архелогам удалось найти примерно 5 тыс. артефактов, в том числе большое число наконечников стрел, пуль, свинцовых ядер, фрагментов защитной амуниции и прочих воинских атрибутов. Их изучение помогло ученым раскрыть некоторые обстоятельства первого и второго дня сражения, которые легли в основу документального фильма о Судбищенской битве, подготовленного к его 470 летней годовщине.

«Вероятность обнаружения человеческих останков сохраняется, так как на это указывают многочисленные устные сообщения того времени о поле битвы. Пока мы массовых погребений не обнаружили, что, возможно, связано с тем, что мы проводили раскопки на территории узкого оврага с ручьем, где очень сложно вести раскопки из-за большого числа кустарников и деревьев. При этом мы обнаружили в них останки животных, что дает надежду и на обнаружение человеческих останков», — добавил Радюш.

Схожие мысли выразил ученый секретарь Государственного музея-заповедника «Куликово поле» Алексей Воронцов. Он отметил, что сражение было столь скоротечным и потери сторон были столь большими, что ни русское войско, ни армия Девлет Гирея не смогли захоронить погибших участников битвы, из-за чего их тела должны были остаться в поле. Пока археологам не удалось найти их при помощи методов геофизики и других точных наук, однако ученые не теряют надежды раскрыть эту загадку.

О битве.

Судбищенская битва произошла 24 и 25 июня (по старому стилю) 1555 года между русским отрядом под командованием боярина Ивана Васильевича Шереметьева и войском крымского хана Девлет Гирея. Сначала русской армией был разбит авангард крымского войска, однако затем основные силы Девлет Гирея практически разгромили русское войско. Воеводы Алексей Басманов и Стефан Сидоров, к которым перешло командование, сумели сплотить остатки войска и организовать оборону в возведенных полевых укреплениях, крымский хан покинул поле боя.

В апреле 2021 года участники клуба подводного плавания «Диво» обнаружили место последнего этапа Судбищенской битвы в районе реки Гоголь на стыке Тульской и Орловской областей. Найдено более 150 наконечников стрел разных типов, обломок втулки от копья, свинцовые пули, картечины и другие предметы. Была проведена геодезическая съемка местности, с точной привязкой артефактов при помощи тахеометра и GPS-приемников.