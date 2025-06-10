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Путин призвал региональные власти не забывать о ремонте и создании ФАПов

Путин: власти в регионах не должны не забывать о ремонте и создании ФАПов.

Источник: © РИА Новости

НОВО-ОГАРЕВО, 10 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил власти в регионах не забывать про ремонт и создание новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), отметив, что это касается миллионов россиян.

Во вторник президент РФ Владимир Путин по видеосвязи принимает участие в открытии объектов здравоохранения в ЛНР, ДНР, Воронежской области, Башкирии и Кабардино-Балкарии.

«Вы упомянули сейчас ФАПы. Прошу вас (Радия Хабирова, главу Республики Башкортостан — ред.) и всех коллег, тех, которые сейчас на связи у нас, ну и те, которые будут смотреть сегодняшние репортажи, конечно, уделять этому особое внимание. Разумеется, десятиэтажный хирургический корпус Республиканского хирургического центра, где проводятся сложнейшие операции на сосудах, на сердце, трансплантация сердца — чрезвычайно важная вещь с точки зрения развития медицины в республике, и в стране в целом. Но про ФАПы прошу не забывать», — сказал Путин в ходе открытия объектов здравоохранения в режиме видеоконференции.

Президент добавил, что вопрос ФАПов касается миллионов россиян, проживающих в небольших населенных пунктах.

«Поэтому нужно продолжить работу по ремонтам, по строительству новых ФАПов, по привлечению специалистов, создавать для них соответствующие условия, прежде всего жилищные», — отметил Путин.